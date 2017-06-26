Под Уфой женщина закопала труп мужа во дворе

Под Уфой местная жительница призналась в том, что убила мужа и спрятала его труп.

Согласно информации следствия, в правоохранительные органы обратились родственники мужчины с заявлением о его пропаже. По их словам, ни жена, ни дети не говорили им о его местонахождении. Сотрудники полиции нашли все нужные доказательства и вызвали супругу погибшего на допрос. Женщина созналась в убийстве.

По ее словам, она очень сильно поссорилась с мужем. Во время ссоры она ударила супруга ножом. От сильной травмы он умер на месте происшествия. Для того, чтобы скрыть следы преступления, она закопала труп мужчины у себя во дворе возле сарая. Именно там криминалисты нашли тело убитого.

Возбужденно уголовное дело по статье "убийство". Известно, что главная подозреваемая находится под стражей. Все доказательства направлены в суд для дальнейшего разбирательства.