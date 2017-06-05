Смертельный экстрим: в Мытищах на крыше электрички погиб подросток

В Мытищах стало известно о гибели подростка-экстремала. Сегодня в 19:06 по московскому времени наверху электрички было обнаружено тело парня восемнадцати лет.

По предварительным данным, смерть наступила вследствие удара электрическим разрядом. Сообщается, что погибший увлекался трейнсёрфингом. Эта версия была выдвинута после того, как на руках парня были обнаружены перчатки, которые обычно надевают так называемые в простонародии «зацеперы». На месте трагедии работают следователи и представители полиции. Личность погибшего пока не установлена.

ее сообщалось, что в московском метрополитене также произошёл неприятный инцидент. Сообщается, что на станции «Новокузнецкая» мужчина упал на рельсы под движущийся поезд по неосторожности. Несмотря на меры экстренного торможения, принятые машинистом, без травм не обошлось – потерпевший потерял руку. Сразу после произошедшего он был изъят с места происшествия и срочно доставлен в больницу.