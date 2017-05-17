Торнадо обрушило на Китай "дождь из морепродуктов"

Из-за непогоды в провинции Шаньдун на головы местных жителей посыпались осьминоги, морские звезды, креветки и прочая морская живность. О природном катаклизме написало издание DailyMail.

Мощный шторм вместе с торнадо пришел с Желтого моря. Порывистый ветер рекордной для июня силы обрушил на побережье Китая не только дождь, но и обильное количество различных морепродуктов. Фотографии из города Циньдао свидетельствуют о поврежденных автомобилях и дорожных конструкциях.

Морские животные облепляли стекла машин и шокировали водителей. Апогеем происшествия стал немалых размеров осьминог, который приземлился прямо на дорогу. В Метеорологической администрации Циньдао оценили ураганный ветер в 12 баллов по шкале Буфорта. Вероятно, во всем этом ужасе повезло лишь одному человеку, который нашел на своем лобовом стекле денежную банкноту.

Пользователи социальных сетей назвали происшествие "дождем из морепродуктов". Зная страсть дальневосточных стран к морским блюдам, один автор микроблога в Twitter предположил, что предприимчивые китайцы подхватывали животных прямо в воздухе, не давая им разбиться о землю.