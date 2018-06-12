Власти закрыли лодочную станцию после крушения катамарана в Волгограде

Государственная инспекция по маломерным суднам распорядилась остановить деятельность учреждения, выпустившей разбившееся судно "Елань-12". Об этом доложила пресс-служба госструктуры.

11 июня в Волгограде катамаран потерпел крушение при столкновении с баржей. Речная авария привела к гибели 11 человек. После трагического происшествия власти обратили внимание на лодочную станцию, которая спустила на воду злополучное маломерное судно. Сотрудники ГИМС выявили на объекте ряд нарушений и закрыли учреждение, пока они не будут устранены. Представители ведомства добавили, что судовладелец распорядился снять поврежденный катамаран с учета.

В настоящее время инспекторы ведут рейды и патрулируют реку, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем. Им оказывают содействие представители полиции и прокуратуры на транспорте, а также активисты общественных организаций Волгограда. Они проверяют места размещения маломерных речных судов.