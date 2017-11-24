Московская школьница-эскортница потеряла миллион из-за неудавшегося секса с бизнесменом

Девушка решила заработать «первый миллион» через эскорт, ее услугами заинтересовался бизнесмен. Однако, школьница не впечатлила его своей «ночью любви», от чего тот лишил ее денег и первого заработка.

Как сообщают СМИ, школьнице, решившей заработать эскортом, уже есть 18 лет. Она заканчивает школу, а свои «услуги» оценивала в 1 миллион рублей. На предложение девушки откликнулся московский бизнесмен. Он даже сделал «предоплату».

Школьницу мужчина отвез в гостиницу на Новинском бульваре. Эскортница провела с бизнесменом ночь, однако «заказчик услуг»сексом был недоволен. Оказалось, что школьница не удовлетворила потребностей мужчины, оставив его без «ярких впечатлений».

Разочарованный бизнесмен потребовал, чтобы школьница вернула ему деньги. Опасаясь лишиться миллиона, эскортница обратилась в полицию. Там она заявила, что ее «изнасиловали». Что же случилось между бизнесменом и школьницей – будут выяснять следователи. Пользователи Сети уже шутят о том, что эскортнице стоит «снизить цены» или же овладеть мастерством соблазнения, прежде чем решаться на «услуги» за миллион.