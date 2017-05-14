Суровая полицейская из Техаса голыми руками справилась с огромной змеей из туалета

Помощница шерифа спасла американца от пресмыкающегося, которое забралось к нему в туалет. Подробности инцидента описало издание New York Post.

Уэйд Виелок убирал в санузле своего дома, когда заметил огромную змею, заползающую через окно. От испуга мужчина стремглав бросился из комнаты и захлопнул дверь. Удар получился настолько сильным, что задел шестилетнего сына, оказавшегося поблизости.

Житель Техаса обратился к местному таксидермисту с просьбой разобраться с животным из туалета. Получив отказ, он вызвал правоохранителей. Линдсей Скоттен, помощница шерифа, голыми руками справился с проблемой. Суровая полицейская попросту схватила рептилию и выпустила на природу рядом с домом.

Страж порядка опознала пришельца, как восточную индиговую змею. Они они обладают внушительными размерами, однако не являются опасными для человека и даже не ядовиты. Во время разговора смелая Линдсей Скоттен заявила, что опасается тараканов. Тогда Уэйд Виелок предложил ей ответную помощь в уничтожении вредителей.