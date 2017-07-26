В Калифорнии стреляли во время похорон: есть пострадавшие

Вчера вечером в калифорнийском городе Хейварде присутствующие услышали звуки выстрелов. Так, во время проведения похоронной церемонии несколько злоумышленников открыли огонь по скорбящим.

Вследствие происшествия пострадало пять человек, которые были незамедлительно отправлены в госпиталь. По предварительным данным, двое преступников произвели попытку спрятаться на территории кладбища, но были арестованы представителями полиции.

Сообщается, что это не все подозреваемые, остальные находятся в розыске. Мотивы злоумышленников уточняются, продолжается расследование.

Ранее стало известно, что сегодня в Новокузнецке также прозвучала стрельба, в ходе которой мужчина убил женщину, которая была его супругой, после чего, закрывшись в здании, совершил самоубийство. Возбуждено уголовное производство.