На Гавайях извержение вулкана спровоцировало дождь из драгоценных камней

Жители Гавайев, страдающие от длительного извержения вулкана Килауэа, утверждают, что дождь из драгоценных камней заставил их поверить в чудо. Один карат самоцвета, который дождем обрушился на острова, стоит порядка 450 долларов.

Речь идет о самоцвете под названием оливин – минерал зеленого цвета. Как отмечают эксперты, с неба на Гавайи сыпались, скорее всего, минералы Гаваиты.

Такие камни являются разновидностью оливина и представляют собой бледно-зеленый минерал из лав Гавайских островов. Драгоценные камни оказались на пляжах и улицах Гавайев из-за того, что вулкан продолжает извергаться.

По словам экспертов, один карат оливина может стоить порядка 450 долларов. Местные жители весьма впечатлены «драгоценным дождем. Гавайцы сильно страдают от извержения вулкана, так как он уничтожил уже более 700 домов. Часть Гавайев покрыта лавой.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t