В Волгограде маршрутчик атаковал пассажира из-за наценки в 3 рубля

Утром 15 июня горожане стали свидетелями громкого скандала в одном из маршрутных такси. Очевидица сняла конфликт на видео и опубликовала в соцсети "ВКонтакте".

По словам автора, водитель маршрутки по рейсу №10 поднял стоимость проезда на 3 рубля. Все его коллеги в Волгограде требуют по 15 рублей с человека, тогда как предприимчивый участник скандала поднял цену до 18 рублей. Повышение отразилось только в устной форме - на табличке цена осталась старой.

Один из пассажиров возмутился из-за наценки и отказался доплачивать сверх общепринятого тарифа. Тогда маршрутчик атаковал несогласного головой. Удар не прошел, а пассажир возмутился и перешел в активную оборону. На видео можно заметить, что горожанин запомнил подлый удар и предложил водителю выйти из салона для разборок на улице. Под интенсивным натиском разгневанного пассажира маршрутчик потерял свой пыл.

Это не первая потасовка в Волгограде из-за оплаты общественного транспорта. В начале июня горожане публиковали историю об агрессивном водителе, который жестоко избил безбилетника прямо на остановке. В результате пассажир получил рассечение брови.