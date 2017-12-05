Россия потеряла старейшего в мире 100-летнего археолога Василия Любина

Профессор скончался 15 июня в Санкт-Петербурге из-за остановки сердца. О гибели сотрудника объявил Институт истории материальной культуры РАН.

Василий Любин был старейшим в мире практикующим археологом. В 100-летнем возрасте он уже не принимал непосредственного участия в раскопках, однако помогал своим коллегам по институту. Он начал карьеру археолога сразу после Второй мировой войны. Боевые действия он пережил в составе зенитно-артиллерийских войск СССР. А в 1950 году закончил обучение и приступил к научным изысканиям, которые продолжал до самой смерти.

Доктор исторических наук считал своим последним значимым достижением исследование Кударских пещерных стоянок времен палеолита, оставшихся в Южной Осетии. Не так давно он также участвовал в открытии памяток раннего палеолита в Армении. Находки датируют 1,8 миллионами лет.

Смерть настигла Василия Любина в медучреждении на улице Мориса Тореза. Он посещал плановые процедуры в Клинической больнице РАН. Сердце профессора остановилось во время сна.

Теперь Россия потеряла великого археолога, который до последнего стремился развивать отечественную науку. В январе на научной конференции российский премьер Дмитрий Медведев поздравил ученого со 101 Днем рождения и назвал "человеком-легендой".