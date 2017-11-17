Россиянин три дня скрывался в "Лужниках" ради бесплатного прохода на ЧМ-2018

Житель Мордовии в беспамятстве спал на стадионе, где его и поймала полиция. О таком случае пишет Telegram-канал Mash по своим источникам.

По предварительной информации, россиянин пробрался в "Лужники" ради бесплатного прохода на матч Открытия ЧМ-2018. 11 июня правоохранители задержали его на территории спортивной арены и доставили в отделение.

Во время допроса мужчина представился Владимиром и сослался на потерю памяти. По словам задержанного, он вместе со знакомыми приехал в столицу. Как пробрался в "Лужники", гражданин не помнит. Оказавшись на газоне, он использовал момент и выспался.

Вероятно, он скрывался в стенах стадиона целых три дня. После пробуждения решил подождать матча России и Саудовской Аравии. Полицейские составили на него административный протокол, зафиксировали отпечатки пальцев и выпустили. Увидел ли мужчина желаемую игру - неизвестно.

В четверг столица открыла футбольный Чемпионат мира. На церемонии открытия были британский певец Робби Уильямс, бразильский футболист Рональдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина. Россияне разгромили соперников со счетом 5:0. За матчем наблюдал президент Владимир Путин и глава FIFA Джани Инфантино.