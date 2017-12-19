Житель Саранска безнаказанно травмировал подругу телевизором

Во время скандала мужчина сбросил тяжелый аппарат бренда "Gold Star" прямо на ногу своей возлюбленной. 15 июня суд рассмотрел уголовное дело и решил его судьбу.

Житель Саранска избежал лишения свободы до трех лет благодаря доброте своей подруги. Как выяснили правоохранители, 28 января обвиняемый пришел в гости к пострадавшей. Пара смотрела телевизор и внезапно поссорилась. В порыве ярости гость травмировал любимую.

В больнице травмы женщины оценили, как средней тяжести. Полиция начала привлекать мужчину к ответственности, проверила обстоятельства и направила материалы в суд. Пострадавшая спустя три недели оправилась от травмы. На днях она должна была выступить в Ленинском районном суде Саранска и свидетельствовать против своего избранника. Однако мужчина пережил ситуацию абсолютно безнаказанно - накануне заседания подруга простила своего обидчика. На этом основании судья дело закрыл.