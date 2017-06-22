«Чуть не умер от счастья»: российский болельщик попал в реанимацию после гола на ЧМ-2018

Отмечается, что мужчина был трезвым и к месту просмотра первого матча ЧМ-2018 он самостоятельно приехал на машине. Когда российская сборная забила гол в ворота противников, болельщик стал кричать с такой силой, что начал задыхаться.

14 июня состоялся первый матч ЧМ-2018, Россия играла против Саудовской Аравии. Победу одержали россияне, им удалось «разорвать» оппонента со счетом 5:0. Болельщики по всей России находились в состоянии эйфории и были несказанно рады за свою команду.

Один из таких болельщиков живет в Екатеринбурге. Он смотрел матч в ЦПКиО имени Маяковского. Когда россияне забили гол, мужчина стал кричать от радости. Крики счастья были настолько сильными, что болельщик начал задыхаться.

Медики, которые дежурили на площадке, пытались помочь задыхающемуся болельщику. Ему подвали кислород через маску, но это не помогало. Болельщик попал в реанимацию. По данным, у мужчины случился легочный спазм. Так, крича из-за гола болельщик чуть не умер от счастья. В каком состоянии мужчина находится сейчас – пока не известно. Врачи предполагают, что болельщик выживет.