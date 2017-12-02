Во Владивостоке водитель переехал полицейского и загнал второго на крышу своей машины

Мужчина отказывался остановить машину и наехал на полицейского. Второй правоохранитель от наезда спасся ловкостью и быстрой реакцией – он запрыгнул на крышу авто, но потом все-таки упал на асфальт.

Как сообщается, в мае этого года во Владивостоке случился дорожный инцидент. Мужчина, который по данным СМИ, был пьяным, не захотел останавливать машину и общаться с полицейскими. В итоге, он переехал одного правоохранителя своим автомобилем.

Второй полицейский оказался зажат между машиной нарушителя и служебным транспортом. От наезда он спасся весьма необычным способом. Полицейский запрыгнул на крышу авто, но водитель решил не сдаваться. Загнавший на крышу своей машины полицейского, прибавил скорости, от чего правоохранитель упал на асфальт.

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, у него уже отобрали водительские права. Теперь, за нападение на полицейских он идет под суд. Уголовное дело уже направили во Фрунзенский районный суд.