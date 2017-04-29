Гигантский волосатый паук напугал жителей Волгограда

Один из горожан показал соотечественникам фотографию ужасающего членистоногого, появившегося у него дома. Публикация вызвала бурную реакцю в социальных сетях.

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Автор поприветствовал жителей Волгограда с началом лета необычным образом. Он разместил в одном из сообществ снимок гигантского паука с волосатыми лапами, который забрел в Советский район. Судя по состоянию мертвого животного - ему крепко досталось от человека.

Даже неживой, паук напугал волгоградское сообщество. Комментаторы отметили его пугающий внешний вид. Некоторые посетовали, что не успели вовремя покинуть город. Знающие люди опознали в пауке так называемого фалангу. Этот вид обладает опасными для людей челюстями, однако старается избегать близкого знакомства.