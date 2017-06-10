Жители Новокузнецка сообщили о стрельбе и захвате заложников

Неустановленный мужчина возмутился страховыми выплатами, использует оружие и удерживает людей. Об этом региональными СМИ рассказали очевидцы.

По предварительным данным, житель Новокузнецка около 12 часов по местному времени открыл стрельбу у крыльца здания №7 по улице Павловского. Инсайдеры утверждают, что злоумышленник застрелил женщину, а затем забаррикадировался в помещении, захватив заложников. На месте работают правоохранители, которые оцепили местность и пытаются вести переговоры. Однако стрелок отвечает огнем. В результате несколько человек получили ранения.

Telegram-канал «112» узнал подробности инцидента. По их версии, мужчина вооружен краденым охотничьим ружьем. А пострадавшая женщина приходилась ему бывшей супругой. Сейчас он заперся в здании. Женщину с огнестрельными ранениями увезли на "скорой помощи". Информации о её состоянии нет.

Тем временем в пресс-службе МВД и администрации Новокузнецка ситуацию пока не комментируют. Они не подтверждают захват заложников и данные о пострадавших.

Городские СМИ пишут, что в итоге полицейские провели штурм и задержали подозреваемого. А в Следственном комитете возбудили уголовное дело.