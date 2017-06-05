В Белоусове загорелись четыре детские коляски

Ночью 15 июня пожарным пришлось устранять последствия дерзкого хулиганства. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Калужской области.

Около часу ночи дежурный принял сигнал о возгорании на улице Гурьянова. Житель Белоусова сообщили об открытом огне в одном из домов. Сотрудники МЧС прибыли по адресу и обнаружили, что загорелись четыре детские коляски. К счастью, самих детей внутри не было.

Жильцы самостоятельно погасили коляски, а прибывшие пожарные проверили причины возгорания. По предварительной версии, пожар нарочно устроили неизвестные поджигатели с целью похулиганить. Инспектор пожарного надзора выясняет обстоятельства инцидента.