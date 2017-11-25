Пассажирский Boeing 737 экстренно сел в Канаде из-за возгорания на борту

Самолет должен был выполнить рейс по Канаде, из Калгари в Ванкувер. Однако, через 15 минут после взлета сработала сигнализация, сообщающая о возгорании на борту лайнера.

Как оказалось, возгорание случилось в грузовом отсеке пассажирского судна. Пилот самолета принял решение о возвращении в аэропорт. Boeing 737 успешно вернулся обратно и смог приземлиться без происшествий. Люди, которые находились на борту судна, не пострадали.

Компания-перевозчик WestJet, в самолете которой случилось возгорание, заявила о том, что пассажирам оперативно предоставили другое воздушное судно. В багажном отсеке самолета, который через 15 минут после вылета был вынужден вернуться обратно в аэропорт, действительно было возгорание. Один из чемоданов, который кто-то из пассажиров вез в качестве своего багажа, загорелся. Причины, по которым это случилось, пока что не сообщаются. По факту инцидента инициированы проверки, в ситуации разбираются эксперты.