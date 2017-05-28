На трассе «Вятка» водитель «Лады» сбил лося

На трассе Чебоксары-Сыктывкар «Лада Калина» насмерть сбила лося. Водителю повезло, что лось не протаранил салон. Мужчина остался жив только благодаря этому, но теперь ему придётся ремонтировать машину и платить крупный штраф.

На трассе общего пользования федерального значения установлено скоростное ограничение в 6 км/ч и знак «Осторожно, лоси!». Согласно законодательству, за сбитого лося в 2018 году придётся заплатить 40 тысяч рублей штрафа. В эту же категорию входят другие животные, например, кабаны или пушные звери, но штрафные санкции за них будут значительно меньше.

Под видео с места инцидента комментаторы встали на защиту водителя и раскритиковали правила дорожного движения, ведь посчитали, что его вины нет. Так же пользователи отмечают, что за насмерть сбитого пешехода на зебре порой надо заплатить намного меньше.