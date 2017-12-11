Похищение невесты: в Киргизии похитили и изнасиловали 18-летнюю девушку

В Бишкек, столицу Киргизии, пострадавшая приехала вместе со своей семьей. Там она стала жертвой обряда ала качу – похищение невесты.

Как сообщила глава правозащитного цента «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова, девушка и ее семья снимали в Бишкеке дом. Ее родственники трудились и копили деньги на дом для старшего сына, семья была многодетной.

10 июня сын хозяина дома, который снимала семья девушки, силой усадил ее в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Якобы, он намеревался жениться на ней и решил скрыться с ней вместе в другом регионе.

Милиции удалось установить местонахождение девушки. Однако, уже было поздно – девушку изнасиловали. Сейчас она находится в больнице, девушка подавлена и сильно переживает. Случившееся стало для нее весьма печальным и громким потрясением. Об инциденте сообщили местные СМИ. Удалось ли задержать насильника, похитившего свою «невесту» против ее воли, пока не известно.