Три гражданина России подрались в салоне авиалайнера Москва-Ереван

Нетрезвые россияне устроили драку прямо во время полета и были задержаны в аэропорту Звартоц. Подробности инцидента рассказала пресс-служба полиции Армении.

Сотрудники международного аэропорта в Ереване отправили правоохранителям телефонный сигнал о дебоширах на борту авиалайнера, следовавшего из Москвы. По предварительным данным, три гражданина России напились и подрались между собой прямо в салоне.

Полицейские доставили опасных пассажиров в линейный отдел Звартоца для проверки обстоятельств. Оказалось, что один из россиян получил легкие травмы. После допроса задержанные были отпущены. Тем временем стражи порядка продолжают устанавливать некоторые факты.