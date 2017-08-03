Среди ночи таксисты отказались подвозить женщину-колясочника в Астрахани

Инвалид оказалась заложницей своего состояния в центре ночного города. О её злоключениях пишет пресс-служба астраханского УМВД.

Патрульные среди ночи обнаружили жительницу Астрахани с ограниченными возможностями, которая не могла самостоятельно добраться до дома. Как выяснилось, все таксисты отказались подвозить женщину-колясочника из-за её неудобного положения.

Сержант Кадыржан Кертаев и младший сержант Ренат Умеров решили помочь гражданке. Они проводили её до улицы Треадовского и вызвали по этому адресу такси. Когда заказанный автомобиль прибыл, полицейские при помощи водителя усадили инвалида в салон и разместили кресло. Утром радостная горожанка позвонила в дежурную часть МВД и поблагодарила правоохранителей, не оставивших её в трудную минуту.