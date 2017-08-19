Безработный убил двух прохожих и ранил полицейского в Шанхае

13 июня в китайском городе задержали мужчину, который бросался с ножом на прохожих. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на городскую полицию.

По предварительным данным, безработный атаковал людей вечером на одной из улиц Шанхая. К месту происшествия прибыла бригада "скорой помощи". Медики обнаружили, что подозреваемый убил 60-летнюю женщину. Ещё около пяти человек лежали неподалеку с ножевыми ранениями. Их всех госпитализировали. Однако жизнь 64-летнего пациента спасти не удалось.

Пока врачи разбирались с пострадавшими, сотрудники полиции вместе с помошниками среди гражданских отправились на поиски предполагаемого преступника. Пока они осматривали окрестности, из близлежащего дома выбежал мужчина с кухонным ножом, который ранил полицейского.

В итоге его с травмами задержали и поместили в больницу. Полиция считает, что именно он убил двух прохожих и покалечил остальных. Она ведет расследование происшествия и выяснила, что подозреваемый нигде не работал и регулярно конфликтовал с соседями.