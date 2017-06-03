Под Ростовом трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа

Инцидент произошел 11 июня в городе Азов. Ребенок облокотился на москитную сетку, которая порвалась под ее весом. На место практически сразу приехали медики.

Под Ростовом-на-Дону трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Об несчастном случае сообщили местные СМИ. Как удалось выяснить, в указанный выше день отец уехал в областной центр, а мать осталась дома вместе с тремя малолетним детьми. Она ненадолго оставила их в зале, а сама занималась делами на кухне. Без присмотра девочка залезла на подоконник и выпала в окно, когда ее братья играли отдельно.

Мать быстро вызвала скорую помощь, после чего ее дочь госпитализировали. За несколько дней она перенесла несколько операций по восстановлению внутренних органов, а также извлечению раздробленных костей. До сих пор она находится в коме, однако родители не перестают надеяться на ее выздоровление. Местные жители помогают семье, передавая средства личной гигиены, лекарства, а также деньги.