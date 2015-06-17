Затопленный подвал дома в Омске превратился в болото

Подвал жилого дома затопило, а ЖКХ не пошевелило пальцем. Поэтому жильцы решили пожаловаться в социальных Сетях.

На Тепличной улице Омска несколько дней назад затопило жилой дом №12. В подвале уровень воды поднялся до того, что невозможно туда спуститься. Во всём доме стоит характерный неприятный запах, на который жалуются жильцы. Вонь такая, что людям кажется, будто затопленный подвал превратился в болото. На фотографии отчётливо видно, какого уровня достигла вода.

Проживающие в этом доме пожаловались в соответствующую инстанцию, но никакой помощи не получили. Им не хочется выезжать из дома, а если и придётся, то они надеются на переселение в помещение с более комфортными условиями. Некоторые горожане поделились своим рабочим опытом и посоветовали самим откачать воду, раз за столько дней никто не откликнулся на их призыв. Большинство комментаторов сочувствуют жильцам и обвиняют во всём ЖКХ.