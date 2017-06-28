Мальчик умер от упавших на голову футбольных ворот в Бишкеке

13 июня компания детей пробралась на футбольное поле в районе Пишпека, где и случилась трагедия.

Сотрудники Главного управления МВД Киргизской Республики сообщают о случае, в ходе которого в Бишкеке 11-летний мальчик умер от упавших ему на голову футбольных ворот. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент произошел вчера, 13 июня.

Как стало известно, вместе с друзьями пострадавший пробрался на закрытое футбольное поле, где они решили погонять мяч. Он встал на ворота, и в результате при неопределенных пока обстоятельствах они упали на него. Мальчик получил серьезные травмы, после чего был госпитализирован, однако все равно скончался.