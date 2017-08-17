Хирурги вытащили из бронха девочки зуб после стоматолога

Врачи Ульяновской областной детской клинической больницы извлекли инородное тело и спасли жизнь трехлетнему ребенку. Пресс-служба учреждения передает слова Тамары Гавриловой, заведующей педиатрическим отделением.

После посещения стоматолога в одной из частных клиник города, родители заметили у девочки серьёзные ухудшения. Малышка задыхалась и кашляла. В больнице медики сделали рентгеновский снимок и заметили в правом бронхе посторонний предмет.

Тогда хирурги подготовили пациентку к операции, ввели общий наркоз и вытащили из её бронха зуб. Вмешательство прошло весьма успешно. Уже следующим утром малышка покинула стационар.

Пресс-служба отметила, что за текущий год специалисты УОДКБ 55 раз проводили операции по удалению из организма посторонних тел. В 15 случаях предметы оказывались в бронхах. Чаще всего в дыхательные пути попадает частицы пищи, пуговицы, батарейки, монеты и маленькие игрушки. Медики призывают в таких случаях оперативно обращаться в больницу, ведь инородные тела грозят осложнениями или даже гибелью пострадавших.