Даудова осудили на 14 лет за нападение на Буденновск

14 июня суд вынес приговор Бадрудди Даудову, которого обвиняли за преступления в составе банды Шамиля Басаева. Заседание состоялось в Северо-Кавказском окружном военном суде.

Речь идет о нападении на город в Ставропольском крае 23-летней давности. Правоохранители установили, что в июня 1995 года подсудимый вместе с сообщниками ворвался в Буденновск, захватил 1,6 тысячи человек в заложники, убил 129 и ранил 317.

Уголовное дело против Бадрудди Даудова возбудили в конце 2017 года. Теперь его осудили на 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Адвока предполагаемого бандита Юлия Редькина не согласна с приговором. По её словам, суд не учел показания 40 свидетелей, которые рассказали об алиби её подзащитного. Сторона защиты планирует подавать апелляцию.

В минувшем декабре этот же суд назначил уголовное наказание двум другим фигурантам дела о теракте. Магомеда Маздаева посадили на 13 лет, а Рамзана Белялова - на 15. Самого Шамиля Басаеве правоохранители убили в 2006 году во время спецоперации на территории Ингушетии.