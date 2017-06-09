На Ставрополье в жутком ДТП разбилась пропавшая накануне девушка

13 июня СМИ Ставрополя сообщали о том, что студентка ехала из Ставрополя в Пятигорск, выбрав машину и водителя через сервис BlaBlaCar. Оказалось, что девушка погибла в жутком ДТП под Курсавкой, где легковая машина столкнулась с молоковозом.

Как сообщалось, 13 июня случилось два происшествия. Под Курсавкой легковое авто попало в ДТП с молоковозом. Инцидент случился на трассе Курсавка-Минводы. Было известно о двух погибших, но их личности не сообщались.

В этот же день пропала девушка-студентка, выехавшая из Ставрополя в Пятигорск. Она нашла себе машину через популярный сервис, где водители ищут попутчиков, чтобы сократить траты на бензин. Теперь же стало известно, что два этих событий между собой связаны. Оказалось, что с жутком ДТП погибла та девушка, которую считали пропавшей. По словам подруги погибшей студентки, 14 июня труп девушки был опознан.