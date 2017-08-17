Родственники пассажиров рухнувшего в Сочи Ту-154 обжалуют выплаты лондонском суде

Высокий суд в Лондоне рассмотрит иски 78 представителей жертв авиакатастрофы, которые недовольны суммой страховых выплат. Об этом СМИ рассказал адвокат истцов Игорь Трунов.

Родственники большинства пассажиров рухнувшего в Сочи транспортного самолета Ту-154 считают, что страховщики бизнес-группы "Согаз" отделались слишком маленькой компенсацией в 2 миллиона рублей за кождого умершего. Они обращают внимание, что судно летело из Адлера в сирийский город Латакия. Рейс международный, а потому и выплаты должны быть соответствующего размера. Игорь Трунов уверен, что согласно Монреальской конвенции семьи каждого пострадавшего должны получить компенсацию в 10 138 000 рублей.

Правозащитник отмечает, что сотрудники "Согаза" не согласились с требованиями родственников. По их словам, компания выполнила свои обязательства. Теперь истцы обжалуют действия предпринимателей в лондонском суде. Там уже приняли иск к руководству "Согаза", а также их партнерам из британской группы MS Amlin.

Напомним, Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, отправился в Сирию в конце 2016 года для транспортировки гуманитарной помощи. Самолет упал в Черное море. 92 человека погибли. Среди них оказались артисты из армейского Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Во время крушения погибла и знаменитый московский медик Елизавета Глинка.