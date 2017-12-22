Футбольная символика: под Калининградом установили ЛЭП в виде светящегося волка Забиваки

С 13 июня на Приморском кольце будет красоваться российский талисман Чемпионата мира-2018 высотой с 12-этажное здание. Так рассказали исполнители проекта - компания "Янтарьэнерго".

Жителей Калининградской области решили порадовать яркой футбольной символиков. Одну из опор ЛЭП выполнили в виде светящегося волка Забиваки с мячом. По вечерам металлическая конструкция радует глаз довольно ярким и разноцветным освещением.

Пресс-служба реализатора отмечает, что 38-метрового забиваку спланировали и создали в Московской области на предприятии "Гидромонтаж". Этот завод известен стилизованными лыжниками и барсом, которые появились на Сочинской олимпиаде. После этого "Электро-Забиваку" перевезли и установили под Калининградом. Огромную конструкцию поднимали 12 сотрудников и 8 машин.

Стоит отметить, что само решение об установке символического украшения возникло 1 августа 2017 года. Тогда Калининградскую область посетил вице-премьер Виталий Мутко, с которым местное правительство плодотворно обсудило проект.