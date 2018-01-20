В Саратовской области мужчина умер и превратился в мумию перед включенным телевизором

Мумифицированное тело 45-летнего мужчины нашли на матрасе, рядом с ним было множество пустых бутылок. По словам соседей погибшего, тот злоупотреблял спиртным и устраивал пожар, который спасатели успели вовремя ликвидировать.

Как сообщается, в поселке Соколовый Саратовского района жильцы одного из домов обратились в службу спасения с жалобами на неприятный запах, идущий из квартиры. Спасатели, в присутствии полицейских, вскрыли дверь в ту квартиру. В одной из комнат, перед включенным телевизором, они нашли труп мужчины. Рядом с мумифицированными разлагающимися останками также нашли большое количество бутылок из-под спиртного.

Причины смерти мужчины пока не установлены. СМИ сообщают о том, что следов насилия на трупе не обнаружено. Соседи рассказали о погибшем, упомянув его пагубное пристрастие к спиртному. Предполагается, что мужчина умер, смотря телевизор. Его тело так и оставалось лежать перед включенным экраном, пока в квартиру не попали спасатели.