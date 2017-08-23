Вертолет Ми-2 экстренно приземлился в Красноярском крае

14 июня в Таймырском районе воздушно-транспортное средство компании "АэроГео" выполнило аварийную посадку. Так объявила пресс-служба краевоего ГУ МЧС.

Инцидент произошел около 9:55 по времени Красноярского края. По неизвестной причине вертолет Ми-2 экстренно приземлился с 6 людьми на борту: 2 пилота и 5 пассажиров. Согласно полученным данным, никто из них не пострадал.

В 10 часов МЧС направило к месту посадки спасательный вертолет Ми-8. Транспорт Сибирского авиационного поисково-спасательного центра взлетел с аэродрома"Алыкель" и отправился на помощь пострадавшим. В пресс-службе "АэроГео" отметили, что в момент аварии Ми-2 осматривал с воздуха газопровод.

16 мая аналогичный вертолет рухнул в Ставропольском крае. Как выяснил Следственный комитет, неизвестные пытались скрыть следы крушения, зарыв останки корпуса под землей.