Политик находился в заключении из-за обвинений в организации акции "Он нам не царь" 5 мая, которая не была согласована с властями.

Российского политика и общественного деятеля Алексея Навального отпустили на свободу после 30 суток ареста‍. Все это время его продержали в спецприемнике. Он оставался в нем начиная с 15 мая, когда в силу вступило решение Тверского суда столицы.

Навального обвинили в организации митинга, не согласованного с местными властями, а также в оказании сопротивления правоохранительным органам. Свидетелем по делу выступил Александр Зверев, который занимает должность командира взвода оперативного полка. Адвокат политика настаивал на том, что в администрации Москвы заранее знали о планах провести акцию, но не согласились предоставить подходящей площадки. Также он выразился, что арест Навального имеет политическую подоплеку, однако заключение все равно было одобрено.