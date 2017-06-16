В Челябинской области под полом православного собора нашли скелет мужчины

В СК по данному факту уже инициировали проверки, на вид мужчине было 35-40 лет. Скелетированный труп был найден на территории Свято-Никольского собора в Верхнеуральске.

Как сообщается, 13 июня в Челябинской области под православным собором был найден скелет. В своеобразном склепе под полом храма проводились ремонтные работы. Там нашли скелетированный труп. По данным, мужчине, чьи останки нашли под полом Свято-Никольского собора, было от 35 до 40 лет. Его личность на данный момент не установлена.

Местные СМИ обратились к настоятелю собора Сергею Баклицкому. Однако, тот пока еще не ответил на вопросы, оставив тему найденного трупа без комментариев. В полиции и СК инцидент также пока никто не комментировал. Подробности случившегося уточняются, как под полом православного храма оказался скелет мужчины – не известно.