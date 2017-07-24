В Алтайском крае шахтер скончался при обрушении породы

13 июня обвалилась одна из шахт в Корбалихинском руднике, что привело к человеческим жертвам. Так в четверг уведомила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Инцидент произошел в Змеиногородском районе. Вечером, около 22:35 по местному времени штольня не выдержала обрушения породы. Несколько человек застряли внутри шахты, а один шахтер скончался на месте. 23 спасателя МЧС по Алтайскому краю при поддержке 5 единиц спецтехники разбирали завал и доставали пострадавших. Работы закончились только к 5:50.

Выживших шахтеров успешно извлекли. Один из них получил травму. Вскоре работа на объекте была восстановлена. Пресс-служба отмечает: в настоящий момент шахта снова работает. Её владеет Уральская горно-металлургическая компания.