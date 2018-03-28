Волонтеры разбирают мемориал жертвам "Зимней вишни" в Кемерово

14 июня в столице Кузбасса начали убирать с улицы игрушки, которые горожане оставили в память о детях, погибших во время пожара в ТРК. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.

Сразу после трагедии в "Зимней вишне", сочувствующие граждане устроили возле здания торгового комплекса стихийный мемориал. Сотни игрушек более месяца напоминали прохожим о жертвах пожара.

Теперь волонтеры разбирают импровизированный памятник. На размещенных фотографиях видно, что активисты собирают игрушки в сопровождении священника. Ранее мэрия Кемерово сообщала, что их намерены передать в детские дома. Предварительно все игрушки пройдут химчистку - эту процедуру предприниматели обязались провести бесплатно. А непригодные к использованию будут уничтожены.

Пресс-секретарь Кузбасской митрополии Вячеслав Ланский прокомментировал действия властей с точки зрения православной церкви. По его словам, РПЦ допускает передачу вещей умерших нуждающихся среди живых. Эти предметы будут напоминать о покойных и сохранять память о них. Вячеслав Ланский добавил: кроме детских приютов, игрушки передадут в медицинские учреждения, где лечатся маленькие пациенты.