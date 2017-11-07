В посольство Польши в центре Москвы прислали конверты с неизвестным порошком

Два подозрительных конверта неизвестные прислали в посольство Польши, которое расположено в Пресненском районе российской столицы. Какое именно вещество находилось в конвертах – пока не известно.

Как сообщается, в диппредставительство Польши прислали два конверта, содержимое которых стало поводом для проверок и выяснения обстоятельств. В конвертах, утверждают сотрудники польского посольства, находился странный порошок. Вещество, присланное в ведомство, направили к экспертам, которые установят, что же получили в посольстве.

Источник из экстренных службы Москвы рассказал о том, что по факту случившегося правоохранители уже инициировали предварительные проверки. Находилось ли в конвертах что-то еще – пока не сообщается. Эксперты изучают содержимое конвертов и устанавливают, несет ли порошок опасность для жизни и здоровья людей.