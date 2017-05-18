Ил-76 окатил полицейских тоннами воды на учениях в Подмосковье

В Ногинске пилоты МЧС должны были залить лес, охваченный условным пожаром. Однако сотрудники ДПС показали видео, где попали под обильную струю.

Несколько дней назад в Сети появился забавный видеоролик. Пожарный Ил-76 на учениях в Подмосковье должен был сбросить 40 тонн воды на лесной массив. Однако под искусственный дождь попали полицейские в Ногинске. Судя по всему, самолет промахнулся и вместо деревьев окатил дорогу, где расположились наряды ГИБДД.

Сотрудники ДПС вовремя заметили приближающийся Ил-76 с водяным хвостом. Некоторые поспешили укрыться в служебных автомобилях и уже из салона снять происшествие на камеры своих мобильных телефонов. Несмотря на внештатную сырость, правоохранители восприняли ситуацию с юмором, а потому громко смеются за кадром.

Не меньшими юмористами оказались пользователи социальных сетей, куда позже выложили ролик. Они сравнили полив тоннами воды с хорошей автомойкой или знаменитым Ice Bucket Challenge. Кое-кто и граждан отметил, что Ил-76 устроил полицейским "небесную кару" и смыл "их грехи".