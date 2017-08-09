В Ростове новая набережная подверглась критике за отсутствие пандусов на лестницах

В Ростове не так давно была перестроена старая набережная. Новый её вид не понравился мамам с маленькими детьми.

Главная проблема была в том, что отсутствуют пандусы для подъёма по лестнице на мост. Под последним есть и несколько лифтов, но если будет желание прогуляться в вечернее время, то ими не воспользоваться – отключение происходит в 20:00. Кроме того, нет автобусной остановки, чтобы уехать с набережной, хотя до неё самой общественный транспорт ходит. В подземном переходе пандусы обнаружились, но с очень высокими бордюрами.

Из-за них дочка одной жительницы Ростова едва не упала с коляски. В Сети, где и пожаловались на новую набережную, во мнении относительно неё не сошлись. Одни заявили, что до перестройки гулять там было лучше. Другие отметили, что на эту набережную жаловались всегда, а также удивились, почему с ребёнком так обязательно гулять после 20:00, когда лифты не работают.