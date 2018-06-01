Представители лодочной станции заявили, что капитан затонувшего в Волге катамарана входил на борт трезвым

Такое заявление сделали представители ООО "Пристань", руководителя которого ранее задержали сотрудники полиции.

После того, как правоохранители задержали руководителя ООО "Пристань", представитель лодочной станции Евгений Беляков выступил с официальным заявление. По его словам, капитан катамарана "Елань-12", который затонул после столкновения с грузовой баржей и повлек за собой гибель 11 человек, в момент отплытия был трезв. Это может говорить о том, что Дмитрий Хахалев начал употреблять алкоголь уже в то время, когда находился на борту катамарана.

Беляков также отметил, что катамаран отправлялся в дневное время и все люди, заходящие на борт, находились в трезвом и адекватном состоянии, потому обвинения Следственного комитета в адрес руководителя лодочной станции являются беспочвенными.

Напомним, в ночь на 12 июня произошла страшная трагедия на Волге, которая унесла жизни 11 человек, еще пятеро выжили, но получили различные травмы. Эксперты уже выдвинули свои предложения по поводу того, что могло произойти на катамаране, также о произошедшем рассказали один из выживших и капитан баржи.