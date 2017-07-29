Электроснабжение в Крыму начали постепенно восстанавливать

Подключаются все резервные источники электроснабжения, более половины потребителей Крыма уже были обеспечены электричеством.

Как ранее сообщали СМИ, примерно в 15:00 по московскому времени Крым оказался полностью обесточен из-за технологического нарушения на Тамани. Диспетчерский центр "Крымэнерго" моментально отреагировал на произошедшее, сразу же была подготовлена схема принятия напряжения и включены все резервные источники электроснабжения.

Спустя 50 минут после инцидента, начали обеспечивать энергоснабжением потребителей. Согласно последним данным "Крымэнерго", уже к 16:30 по московскому времени Керченско-Феодосийский регион был частично обеспечен электричеством.

В настоящий момент известно, что проблемы с мобильной связью в Крыму до сих пор наблюдаются.