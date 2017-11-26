В Москве спасатели сняли мужчину с кондиционера на 7 этаже

Как и зачем мужчина забрался на кондиционер в настоящий момент неизвестно. В настоящий момент с ним работают сотрудники скорой помощи.

Как стало известно, в среду, 13 июня, спасатели МЧС отправились на юго-восток Москвы для того, чтобы снять кондиционера на 7 этаже мужчины, который оказался там по непонятной причине. Для того, чтобы провести операция по спасению, пришлось задействовать альпинистское снаряжение.

По имеющейся информации, инцидент произошел в доме на проспекте 40-летия Октября. В настоящий момент мужчину передали сотрудникам скорой помощи, которые ведут обследование.