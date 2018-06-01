В Хакасии мужчина избил женщину кочергой и изнасиловал

В Хакасии 33-летнего мужчину осудили по статье "изнасилование". Его жертвой стала его давняя знакомая.

Согласно информации следствия, потерпевшая зашла в гости к своему товарищу. Вместе они стали распивать спиртные напитки. Тогда мужчина опьянел и стал предлагать своей знакомой секс. Когда он услышал категоричный отказ, то это его разозлило. Обвиняемый стал наносить женщине удары кочергой в области лица и всего тела. После избиения он изнасиловал пострадавшую. Женщине удалось сбежать, когда обвиняемый уснул, и сообщить об этом в правоохранительные органы.

Сейчас мужчина находится под стражей. Сотрудники полиции собрали необходимые доказательства преступления. Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что недавно в Москве на изнасилование пожаловалась 90-летняя пенсионерка. Полицейские опросили соседку потерпевшей. Она рассказала, что видела, как пожилая женщина стояла на лестничной клетке и разговаривала с неодушевленными предметами. Теперь правоохранительные органы проверяют достоверность жалобы пенсионерки.