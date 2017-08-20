Спортивный эксперт: в Иркутске результаты матчей ЧМ-2018 предскажет енот Нафаня

Сотрудники Иркутского зоосада приглашают горожан первыми узнать уникальный прогноз на первую игру турнира между Россией и Саудовской Аравией. Зверек сделает свой выбор 14 июня, в день события.

Енот Нафаня выступит спортивным экспертом и попытается угадать результаты всех матчей ЧМ-2018. Впервые он сделает в четверг, ровно в полдень. Владельцы принесут его в Ботанический сад Иркутского государственного университета на улице Кольцова.

Футбольным фанатам из Иркутска, любящим животных, стоит посетить мероприятие и проверить, насколько точны прогнозы Нафани. Те же, кто не смогут увидеть гадание енота вживую, смогут посмотреть видеозапись на официальной странице зоосада в социальной сети "ВКонтакте".