Грабитель-неудачник с оружием пытался ограбить кассира туалета

На ВДНХ 12 июня во время празднования Дня России к кабинке общественного туалета подошёл мужчина, вооружённый пистолетом, и потребовал денег у кассира. Услышав отказ, грабитель обстрелял кабинку.

Нападавшего сразу задержали правоохранительные органы. Кассир не пострадал. О грабителе известно только его имя – Сергей.

Интернет-пользователи пошутили, что деньги не пахнут, а грабителю-неудачнику не удалось смыться с места преступления. Комментаторы задаются вопросом, что побудило мужчину ограбить общественный туалет на московском ВДНХ, где более 1000 человек охраны в преддверье Чемпионата мира по футболу 2018.