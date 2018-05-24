В Ленобласти мужчина убил брата из-за наследства

В Ленобласти мужчину обвиняют в убийстве. Известно, что ранее он уже был судим.

Согласно информации следствия, обвиняемый совершил избиение своего младшего брата. Он нанес ему несколько сильных ударов металлическим предметом в области головы. От сильных травм потерпевший умер на месте происшествия. Правоохранительные органы выяснили, что конфликт между братьями возник из-за раздела дома, которое оставила им в наследство их мать. Сейчас убийца брата находится под стражей. Все доказательства уже собраны и направлены в суд для дальнейшего разбирательства. Возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Напомним, что недавно в Губкине женщина обратилась в полицию с жалобами на то, что ее дядя угрожает ее матери. Согласно информации следствия, обвиняемый пришел в дом сестры, чтобы поговорить о разделе наследства. В тот момент, когда между ними начался конфликт, он взял в руки молоток и начал бить по столу, при этом угрожая своей сестре расправой. Теперь за угрозы ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.