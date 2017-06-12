В Татарстане ребенок погиб за рулем автомобиля

В Татарстане началась проверка по факту смерти пятилетнего мальчика.

Согласно информации следствия, трагедия произошла 12 июня недалеко от Казани. Сообщают, что ребенок находился в машине один. После чего мальчик повернул ключ зажигания. В этот момент автомобиль стоял на крутом берегу. Из-за этого машина съехала в воду. Очевидцы произошедшего вызвали правоохранительные органы. Спасатели достали из утонувшего автомобиля тело мальчика. Сообщается, что ребенок утонул и умер на месте происшествия.

Известно, что река в том месте, где затонул автомобиль с ребенком глубиной около 2 метров. Следственный отдел выясняет все детали произошедшего. Также сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка.

Напомним, что недавно в Подмосковье умер ребенок из-за футбольных ворот. Во время прогулки на четырехлетнего мальчика упали ворота. От сильного удара в области головы ребенок умер на месте происшествия. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "халатность" и продолжают опрашивать очевидцев случившегося для установления деталей трагедии. Известно, что сотрудники полиции опросили главу поселка и его заместителя.