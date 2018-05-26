30 млн рублей: Мосгорсуде озвучили ущерб картине из Третьяковской галереи

13 июня в Москве провели судебное заседание по пересмотру ареста гражданина, испортившего полотно "Иван Грозный и сын его Иван". К этому моменту эксперты уже оценили, насколько сильно поврежден указанный предмет искусства.

В порче картины подозревают Игоря Подпорина. По предварительной информации, в мае мужчину "накрыло" от водки в буфете Третьяковской галереи. В неадекватном состоянии он схватил столбик ограждения и ударил им по экспонату. Импровизированное оружие разбило стекло и повредило полотно. Прокурор в Мосгорсуде озвучил заключение специалистов, согласно которому оценочный ущерб картине составляет порядка 30 миллионов рублей.

Помимо алкогольного опьянения, сам подозреваемый озвучил другую мотивацию. Якобы, изображение противоречит достоверным историческим фактам. После допроса и проверки, против Игоря Подпорина возбудили уголовное дело. Следователи добились помещения мужчины под домашний арест. Теперь юристы подсудимого пытаются оспорить эту меру пресечения и оставить его до суда на свободе.