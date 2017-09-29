Близкие объявили о смерти режиссера Говорухина

Коллеги российского кинодела и депутата сообщили, что знаменитость ушел из жизни на 83 году жизни из-за болезни. В то же время, другие источники отмечают его критическое состояние при жизни.

Ранее СМИ писали об ухудшении здоровья Станислава Говорухина. По некоторым данным, режиссеру стало плохо в Сочи на фестивале Кинотавр. Теперь же появилась информация о смерти.

Пока состояние председателя комитета Госдумы по культуре доподлинно неизвестно. Заместитель Станислава Говорухина по ведомству Елена Драпеко утверждает, что политик жив. Она отказалась описать состояние здоровья своего руководителя.

Станислав Говорухин прославился множеством фильмов. Среди них такие признанные шедевры, как "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок" и "Десять негритят". За свою жизнь режиссеру пришлось не только снимать других, но также играть самому. Например, в картине "АССА".